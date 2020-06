OL : Terrier ciblé par Rennes et Maurice, c'est officiel !

Dans : OL.

Florian Maurice l'annonce ce dimanche, il a bien l'intention de faire venir Martin Terrier de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato.

C’était une rumeur persistante depuis quelques jours, c’est désormais officiel, le Stade Rennais souhaite trouver un accord avec Martin Terrier et l’Olympique Lyonnais afin que l’attaquant de 23 ans rejoigne le club breton. Dans un entretien accordé à Ouest-France, Florian Maurice, nouveau directeur sportif du Stade Rennais, après avoir été le patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, annonce qu’effectivement Martin Terrier est sa cible numéro 1 pour venir renforcer la ligne offensive de Rennes. Et sans détour, Florian Maurice rappelle qu’il a une relation très spéciale avec le joueur qu’il avait fait venir à l’OL.

Alors, le dirigeant du Stade Rennais ne cache pas que si le dossier n’est pas réglé, il va travailler dur afin que l’attaquant lyonnais rejoigne l’effectif de Julien Stéphan. « C’est quelque chose qui était engagé depuis quelque temps. Après, je l’ai fait venir à Lyon et si je l’ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c’est un joueur qui me plaît. C’est un joueur qui correspond aussi aux caractéristiques des joueurs qu’on pourrait avoir au Stade Rennais. Mais voilà, il y a encore du chemin avant d’arriver à un accord avec Terrier », prévient Florian Maurice, qui sait évidemment qu’il ne doit pas s’attendre à un cadeau de la part de Jean-Michel Aulas lors des négociations. Le président de l’OL n’a pas apprécié l’attitude de son ancien directeur du recrutement, et il voudra probablement lui faire payer, même si du côté de Martin Terrier on soit visiblement déjà très tenté par l'offre rennaise.