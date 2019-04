OL : Terrier a une stat incroyable, Lyon doit en profiter !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de cinq buts en cinq matches consécutifs, Martin Terrier est l'homme en forme côté Olympique Lyonnais, l'ancien strasbourgeois réussissant à faire oublier quelques-uns de ses coéquipiers devenus clairement fantomatiques en cette fin de saison. Oui mais voilà, l'attaquant de 22 ans doit encore se battre pour être titularisé, et il dépasse rarement les 75 minutes de jeu. Pour France-Football, il est évident que Bruno Genesio doit non seulement faire de Martin Terrier un titulaire indiscutable, mais il doit en plus être son attaquant de base, une statistique plaidant ouvertement en sa faveur.

« Martin Terrier a très rarement déçu. Et à un moment où les cadres de l'OL pataugent, l'ancien Lillois n'en est que plus agréable à voir jouer. De l'envie, une très grande intelligence de jeu et une adaptabilité, quel que soit le poste où il évolue. Contre Angers, il a de nouveau été décisif, et aurait pu inscrire un doublé si cette satanée VAR n'avait pas annulé le second. Qu'importe ! Terrier a déjà inscrit neuf buts toutes compétitions confondues, dont huit en tant que... titulaire. Il serait temps d'y penser Bruno Genesio, non ? », écrit l'hebdomadaire footballistique, qui fait de Martin Terrier l'un des cadors de cette fin de saison en Ligue 1. Ce dernier a encore cinq journées pour prouver tout le bien que pas mal de monde pense de lui, notamment en alignant encore les buts.