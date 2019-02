OL : Taper le PSG en Coupe, Aulas y pense en se rasant

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, PSG.

Au lendemain du succès tranquille du PSG face à Dijon (3-0), l’Olympique Lyonnais a également poursuivi son chemin avec une victoire sans trop trembler contre Caen (3-1).

Résultat, les deux ogres de la compétition se retrouvent en demi-finales de la Coupe de France, avec forcément la possibilité de s’affronter. Une perspective qui n’inquiète pas plus que ça les Lyonnais avant le tirage au sort de ce jeudi soir. « On verra le tirage, on prendra ce qu’il y a à prendre. Quoi qu’il arrive, il faudra gagner les deux matchs pour soulever ce trophée », a prudemment avancé Anthony Lopes, avant de voir son président rentrer dans le vif du sujet en cas de confrontation face au PSG.

« On sait maintenant qu’on peut les battre de temps en temps. On sait aussi que c’est très compliqué de jouer sur tous les tableaux, et c’est encore plus quand on a des joueurs blessés », a livré un Jean-Michel Aulas pour qui l’idéal serait bien évidemment de recevoir Paris en demi-finale, histoire d’éviter un match au Parc des Princes, voire une finale au Stade de France, puisque le PSG est connu pour ne jamais louper une finale depuis désormais une éternité.