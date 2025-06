OL ‍: Tanner Tessman fait une grande annonce

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Après une saison en demi-teinte, l’OL tremble avant son passage devant la DNCG. Le club du Rhône doit trouver des fonds, cependant certains joueurs ne veulent pas quitter le navire.

Dans quelle division évoluera l’OL la saison prochaine ? Le club septuple champion de France doit encore valider son passage devant la DNCG lors de ce mois de juin. Le club du Rhône avait été rétrogradé par cette même DNCG à l’hiver en Ligue 2. John Textor va donc devoir trouver des fonds. Cependant, certains joueurs veulent tout de même rester pour poursuivre leur aventure dans le Rhône-Alpes. C’est le cas de Tanner Tessmann. Le milieu de 23 ans a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour un but. Peu utilisé en première partie de saison par Pierre Sage, Tesmann a retrouvé le onze de départ à l’hiver enchainement cinq titularisations au mois de février. Le joueur est évalué à six millions d'euros sur Transfermarkt et possède un contrat jusqu'en 2029.

Tessmann cible de Besiktas

👉Beşiktaş, Tanner Tessmann'ın Lyon'dan ayrılmak istememesinin ardından alternatif isimlere yöneldi.



🔎Siyah-beyazlılar Montepellier'in orta sahası Joris Chotard'ı gündeminde aldı.



[🗞️Sabah] pic.twitter.com/2P2maaURtL — Sporx (@sporx) June 8, 2025

L’Américain (huit sélections) est arrivé l’été dernier en provenance de Venise pour six millions d’euros. Dans la rotation du côté de l’OL, l’ancien joueur de Dallas était courtisé par des clubs notamment en Turquie. Selon Sabah Sport, Besiktas a voulu s’attacher les services de l’Américain. Le milieu de terrain était même le premier nom sur la liste. Tanner Tessmann a cependant refusé l’offre expliquant vouloir rester à l’OL. Le club turc se rabat donc sur le joueur de Montpellier Joris Chotard. Terminant à la quatrième place du championnat turc cette saison, Besiktas cherche à se renforcer à des postes clés avec des jeunes joueurs. En attendant, Paulo Fonseca pourra compter sur Tanner Tessmann la saison prochaine du côté de l’OL.