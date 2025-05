OL ‍: Tagliafico quitte Lyon, c'est signé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est en plein doute depuis sa défaite en Ligue 1 face au RC Lens. Les Gones vont devoir rapidement trouver les bonnes solutions pour sortir la tête de l'eau. Et cela passera certainement par des ventes l'été prochain lors du marché des transferts.

L'OL a encore deux rencontres à disputer en Ligue 1 avant la fin de la saison. Il reste un mince espoir pour les hommes de Paulo Fonseca de décrocher une qualification en Ligue des champions. Les Gones savent néanmoins que cela relèverait plus du miracle qu'autre chose. John Textor est plus que jamais sous le feu des critiques, lui qui va devoir rapidement rassurer la DNCG, sous peine de faire descendre l'OL en Ligue 2. Le businessman américain devrait notamment promettre des départs importants cet été. Et Nicolas Tagliafico est concerné. En fin de contrat en juin, le champion du monde argentin n'a plus forcément la tête à Lyon.

Tagliafico, départ programmé de l'OL

Selon les informations du Progrès, l'ancien de l'Ajax pourrait même déjà avoir trouvé un accord avec un autre club que l'Olympique Lyonnais : « À dire vrai, quand un joueur n’a toujours pas prolongé en mai, l’issue est connue. On peut même se demander si Nicolas Tagliafico n’a pas déjà un accord avec un autre club pour la saison prochaine. Il est déjà entendu que le visage de l’OL changera cet été. Parce que le club a programmé de réduire sa masse salariale de près de moitié – de 128,4 millions d’euros en 2024-2025 à 74,3 millions d’euros en 2025-2026 selon des documents prévisionnels – lui comme Lacazette n’iront vraisemblablement pas plus loin ». Les fans et observateurs de l'OL devront être encore relativement patients avec leur club dans les prochaines semaines. Que ce soit sportivement ou en interne, un monument est en péril.