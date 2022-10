OL : Tagliafico, la vraie star à Lyon c'est lui !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Passeur décisif sur le but inscrit par Alexandre Lacazette contre Lille (1-0), Nicolas Tagliafico enchaîne les bonnes performances avec l’OL.

A quelques semaines de la Coupe du monde, qu’il va disputer avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico enchaîne les bonnes prestations sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Titulaire indiscutable sous Peter Bosz et conforté par Laurent Blanc dans son poste adaptable de piston ou de latéral gauche, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’était montré à son avantage à Rennes, malgré la défaite des Gones. Face à Lille dimanche soir au Groupama Stadium, Nicolas Tagliafico a remis ça avec une passe décisive pour Alexandre Lacazette (1-0). La prestation de l’Argentin lui a valu la meilleure note dans les colonnes de L’Equipe, qui a attribué un très beau 8/10 à l’ancien de l’Ajax. Avec en prime un commentaire très élogieux.

Tagliafico enchaine les gros matchs avec l'OL

VICTOIREEEEEE ! ✅✅ Avec vous et pour vous... Tous ensemble, VAMOSSS ! 🔴🔵🦁 pic.twitter.com/E9BiE03nPL — Nico Tagliafico (@nico_taglia) October 30, 2022

« L'homme du match. Formidable combattant dans tous les duels, il a sauvé de nombreuses occasions, répétant les efforts et donnant le ton à la révolte lyonnaise en seconde période. Et il a été décisif, encore, avec un superbe enchaînement contrôle-centre pour le but de Lacazette (74e), une relation qui avait déjà fait la différence à Montpellier » peut-on lire dans les colonnes de L’Equipe, très élogieux avec Nicolas Tagliafico. Au contraire, le quotidien national a été plus sévère avec Damien Da Silva, qui récolte la moins bonne note du match avec 4/10. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ancien défenseur du SM Caen et de Rennes, en difficulté avant la pause contre Rémy Cabella, a été remplacé dès la mi-temps par Laurent Blanc. A la pause, le coach de l’OL a d’ailleurs modifié son organisation en passant en 4-3-3 avec l’entrée en jeu de Johann Lepenant. Un changement payant pour l’OL, bien mieux après le repos et qui a valu à Laurent Blanc l’excellente note de 8/10 dans le quotidien national.