OL ‍: Tagliafico fait capoter un transfert

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a acté le retour de Nicolas Tagliafico, une excellente nouvelle pour le club rhodanien, qui va néanmoins devoir abandonner le dossier Ruben Vinagre, latéral gauche portugais qui a failli signer à Lyon.

Les supporters ont apprécié la nouvelle, Nicolas Tagliafico va prolonger à Lyon. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’international argentin a attendu plusieurs semaines avant de prendre sa décision. Le champion du monde va finalement prolonger l’aventure dans la capitale des Gaules et a même fait un effort salarial pour rendre cela possible. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui récupère un vrai leader de vestiaire et un défenseur extrêmement fiable. Ce ne sera pas de trop pour épauler une jeune équipe composée avec de faibles moyens financiers. Le journal portugais A Bola précise par ailleurs que le retour de Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais va faire capoter le dossier Ruben Vinagre.

Le retour de Tagliafico met fin à la piste Ruben Vinagre

L'OL fonce sur un roc de Bundesliga à 9 ME https://t.co/AkamVKJFp8 — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

Peu médiatisée jusqu’à présent, cette piste était creusée par l’état-major de l’OL dans le cas où Nicolas Tagliafico ne reviendrait pas. Le latéral gauche portugais de 26 ans évoluant au Legia Varsovie avait un profil apprécié par le board lyonnais et sa faible valeur marchande (3 millions d’euros) collait parfaitement aux moyens financiers des Gones en ce mercato estival. Les supporters de l’OL ne se plaindront pas que ce dossier soit abandonné si c’est pour permettre à Nicolas Tagliafico de faire son grand retour à Décines. Avec l’achat de Ruben Kluivert et la prolongation de l’Argentin, le mercato prend forme en défense. Et même si Lyon cible aussi Danilho Doekhi (Union Berlin), la priorité va maintenant être donnée aux postes offensifs comme l’a confirmé le patron du recrutement Matthieu Louis-Jean en interview après le large succès de l’Olympique Lyonnais contre Majorque mercredi en match amical (4-0).