OL ‍: Tagliafico est en retard, Fonseca l’écarte

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour à l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico a seulement réintégré le groupe depuis une dizaine de jours. Le latéral gauche a pris du retard dans sa préparation physique, ce qui explique pourquoi l’Argentin n’entre pas encore dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca.

Nicolas Tagliafico devra se montrer patient. Alors que ses coéquipiers se préparent pour la reprise de la Ligue 1, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais n’est pas certain de faire le déplacement à Lens samedi. Son absence ne serait pas vraiment une surprise étant donné son retour tardif. En fin de contrat en juin dernier, l’Argentin a pris le temps de réfléchir à son avenir. Le club rhodanien n’a officialisé sa prolongation, ou plutôt son arrivée libre que le 1er août. Autant dire que Nicolas Tagliafico a pris un retard important dans sa préparation.

Même s’il s’entraînait seul de son côté, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’est clairement pas au même niveau physique que ses partenaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le latéral gauche de 32 ans n’a pas disputé le match amical contre Getafe (2-1) samedi dernier. Paulo Fonseca n’a pas jugé opportun de l’aligner. « Il n'est pas prêt physiquement, a estimé l’entraîneur des Gones après la rencontre. Ce sera un joueur important pour nous. On verra la date de son retour, pour l'instant, je pense seulement au prochain match à Lens. »

Abner Vinicius en profite

Du côté de Bollaert, c’est probablement le Brésilien Abner Vinicius qui commencera la saison en championnat. Nicolas Tagliafico sera au mieux sur le banc des remplaçants, lui qui a seulement joué une heure lors d’une opposition samedi en matinée. Un Olympique Lyonnais très jeune et remanié a affronté Bourg-en-Bresse (défaite 3-1) avec le champion du monde comme capitaine. C’est évidemment insuffisant pour le coach portugais qui attend la montée en puissance de son cadre dans les semaines à venir.