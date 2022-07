OL : Tagliafico a signé, il n'y croyait même pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis samedi, l'Olympique Lyonnais compte un joueur de plus en la personne de Nicolas Tagliafico, le défenseur argentin arrivé de l'Ajax Amsterdam. Une bonne pioche en cette première moitié du mercato.

L’échec des négociations avec Feyenoord concernant Tyrell Malacia a montré aux dirigeants de l’OL qu’il ne fallait surtout pas crier victoire trop vite lors des discussions menées aux Pays-Bas. Jean-Michel Aulas le savait déjà depuis un an, après l’échec brutal dans le dossier Andre Onana, la prudence est de mise lorsqu’il s’agit de finaliser des opérations dans ce pays. Alors, quand les premiers contacts avec l’Ajax Amsterdam ont été évoqués dans le cadre de la possible signature de Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais n’a surtout pas voulu s’emballer. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot ayant même activé d’autres pistes si la venue du défenseur argentin tournait au fiasco. Et sincèrement, lorsque le nom du FC Barcelone est sorti de nulle part comme un possible point de chute pour Tagliafico, nombreux ont été ceux qui pensaient que Peter Bosz allait encore une fois voir un de ses choix lui filer sous le nez. Mais il y a 48 heures, l’OL a eu le plaisir de confirmer que Nicolas Tagliafico avait signé un contrat de trois ans. Et en interne, on a poussé un gros ouf de soulagement.

Lyon ne croyait pas pouvoir recruter Tagliafico

CAMPEONES! 🏆💪🏼 Otra noche hermosa… Gracias a todos los hinchas por el gran ambiente que se vivió!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 #finalissima pic.twitter.com/wMo6lbgJMj — Nico Tagliafico (@nico_taglia) June 1, 2022

Comme l’explique ce lundi le patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, la venue de du défenseur international argentin a été incertaine et surtout ne semblait pas vraiment possible pour l'OL. « Pour moi, Nicolas a longtemps été infaisable avant de comprendre que ça l'était. On a mis ce qu'on pouvait mettre en œuvre dans la séduction, dans la présentation du projet, du club, entre autres, et on a fini par y parvenir. Tant mieux. Car c'est un élément qui pouvait nous manquer pour nous donner encore plus d'expérience, de solidité. Il apporte la gnac argentine, il a beaucoup d'engagement, de volonté. Il nous apporte aussi ses qualités de centre, il peut délivrer des passes décisives. Il va nous apporter beaucoup », explique, dans L’Equipe, Bruno Cheyrou, persuadé d’avoir fait une très bonne pioche pour le compte de l’OL.