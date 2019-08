OL : Suso n'est pas la piste n°1 de Lyon, c'est officiel

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis quelques jours, le nom de Suso revenait sans cesse du côté de l'Olympique Lyonnais, l'international espagnol de l'AC Milan semblant avoir toutes les qualités nécessaires pour remplacer Nabil Fekir au sein de l'effectif mis à la disposition de Sylvinho. Mais si du côté du club italien on laisse planer toutes les rumeurs, la vente de Suso pouvant rapporter 30ME ou plus, le président de l'OL s'est invité dans ce dossier et sans vraiment montrer un enthousiasme énorme pour Suso.

Pour Jean-Michel Aulas, le joueur de l'AC Milan n'est qu'un nom de plus dans une liste, mais très clairement le patron de l'Olympique Lyonnais n'est pas bouillant. « On va se voir et discuter avec Juninho, Sylvinho et Florian Maurice mercredi ou jeudi. On ne veut pas se tromper sur le profil et le poste, on a un certain nombre de pistes. Le joueur de l’Inter Milan dont on parle (Ndlr : Suso joue à l’AC Milan) en fait sûrement partie, d’autres aussi. Mais aucune décision n’est prise, Florian fait un excellent travail, comme d’habitude, il identifie plusieurs pistes. Peut-être qu’on attendra le match de vendredi pour voir des choses... Mais on ne va pas empiler les joueurs non plus », a expliqué, sur RMC, le président de l'Olympique Lyonnais. Il va donc falloir patienter un peu...