OL : Suso à Lyon, une bonne... et une mauvaise nouvelle

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ces dernières heures, c’est le nom de Jeff Reine-Adelaïde qui revient avec le plus d’insistance du côté de l’Olympique Lyonnais pour éventuellement renforcer l’équipe de Sylvinho d’ici le 2 septembre. Néanmoins chez les supporters, on garde un œil attentif sur la situation de Suso, le virtuose espagnol du Milan AC, dont le profil est apprécié par les Brésiliens de l’OL. Assurément, l'ancien du Genoa deviendrait une option prioritaire pour Lyon en cas de départ de Maxwel Cornet ou de Bertrand Traoré mais pour l’heure, le club rhodanien n’est pas encore officiellement passé à l’offensive.

Cela sera-t-il le cas dans les prochaines heures ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui semble en revanche certain, et cela constitue une bonne nouvelle pour Lyon, c’est que la Fiorentina semble battre en retrait dans ce dossier. En effet, le club de Florence ne serait, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, pas en mesure de proposer les 30 à 35 ME réclamés par le Milan AC et aurait ainsi décidé de temporiser. En revanche, le journal transalpin apporte également une mauvaise nouvelle pour Lyon. L’entraîneur milanais Marco Giampaolo n’aurait aucunement l’intention de céder celui qu’il considère comme le leader technique en puissance de sa formation, et ferait le pressing auprès de ses dirigeants afin d’obtenir la garantie que Suso reste une saison de plus. Reste à voir quelle sera la réponse du club lombard, pas forcément en position de force financièrement vis-à-vis de l’UEFA…