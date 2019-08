OL : Surprise, ce transfert est toujours d'actualité à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne à Lyon. Les dirigeants aimeraient beaucoup offrir à l’entraîneur Sylvinho une dernière recrue de choix et ces derniers jours, c’est le nom de Suso qui tourne en boucle dans la capitale des Gaules. Il faut dire que le profil de l’ailier espagnol du Milan AC a tout pour plaire : mentalité positive, technique soyeuse et bonne efficacité. Mais vraisemblablement, cette arrivée est impossible à boucler pour l’OL sans un départ en attaque. Cela tombe bien, deux joueurs ne sont pas encore certains de rester selon les informations de L’Equipe.

Il s’agit de Bertrand Traoré, et surtout de Maxwel Cornet. Proche de rejoindre la Bundesliga il y a quelques mois, l’international ivoirien n’aurait pas renoncé à une aventure Outre-Rhin. En cas de belle offre, Jean-Michel Aulas ne devrait pas s’opposer au transfert du héros de Manchester City, qui permettrait en partie de financer l’arrivée de Suso ou d’un défenseur central au profil très polyvalent, capable de jouer dans le couloir gauche, comme le désire Sylvinho. Une chose est en revanche certaine sur le plan offensif selon le quotidien national, Lyon ne recrutera pas de numéro neuf. Un rôle dévoué à Moussa Dembélé, lequel peut être suppléer par Amine Gouiri ou Memphis Depay…