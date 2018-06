OL : Surprise à Lyon, le transfert de Rafael capote !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de semaine dernière, la presse turque annonçait un accord entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas pour le transfert de Rafael. Alors que Jean-Michel Aulas réclamait 5ME pour le Brésilien, le club rhodanien avait finalement accepté de couper la poire en deux et de libérer l’ancien défenseur de Manchester United contre un chèque de 2,5ME. Mais à la surprise générale, le club d’Istanbul a renoncé à recruter le défenseur de l’OL, à en croire les informations du site turc Vatan.

Le Besiktas était « très proche » de trouver un accord avec Lyon pour Rafael, mais l’opération a finalement capoté selon le média. Ainsi, les dirigeants stambouliotes ont activé le piste Michael Lang, défenseur du FC Bâle, en Suisse. Ce transfert serait même en bonne voie et l’Olympique Lyonnais va donc pouvoir définitivement tirer un trait sur cette vente qui n’aurait pas rapporté grand-chose au club, mais qui aurait eu le mérite d’alléger la masse salariale et de transférer un joueur qui provoque un certain embouteillage à droite de la défense. Pour rappel, Bruno Genesio peut également compter sur Kenny Tete et Léo Dubois à ce poste en vue de la saison prochaine…