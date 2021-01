OL : Sur ses sorties, Lyon demande à Lopes d’arracher des têtes

Dans : OL.

Très critiqué pour ses sorties jugées dangereuses, Anthony Lopes a le soutien de l’Olympique Lyonnais. Ses dirigeants et coéquipiers l’encouragent à ne pas modifier son jeu.

Auteur d’une belle sortie face à Rémi Oudin vendredi, Anthony Lopes a contribué à la victoire face à Bordeaux (2-1). Le gardien de l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à bondir devant l’ailier des Girondins, lui qui avait semblé perturbé ces derniers mois. Il faut dire que la polémique sur ses interventions a fait du bruit suite au contact avec l’Angevin Romain Thomas. L’international portugais s’en est visiblement remis, notamment grâce au soutien de Marcelo et de ses autres coéquipiers.

« Lopes n’a plus rien à prouver, a défendu le Brésilien sur le site de Onefootball. Il est titulaire pour l’OL depuis de nombreuses années et a très bien joué dans des grandes compétitions. Il est également international portugais. Il a démontré ses grandes qualités et il fait partie des meilleurs gardiens du monde. En tant que groupe, nous avons une totale confiance en lui, nous savons qu’il excelle quand il doit aller dégager un centre ou jouer avec ses pieds, et cela simplifie notre existence. De plus, il doit être dur comme il l’est. Un gardien doit être dur, être un peu fou. »

« Si tu dois m’enlever la tête… »

« Je lui dis : "Si je suis sur le ballon et que tu dois m’enlever la tête pour sauver le ballon, fais-le." Cela fait partie du football, a poursuivi le défenseur central. La chose la plus importante est de ne pas concéder un but facile. Il démontre beaucoup de vitalité, il est un membre important de l’équipe. Bien entendu, certains anciens joueurs ou rivaux ont parlé et nous savions qu’ils n’allaient pas lui montrer de l’amour. La critique fait toujours partie du football, c’est naturel. Il doit donc la gérer sereinement en sachant que nous avons confiance en lui. » Rien d’étonnant de la part de Marcelo, pas tendre lui non plus avec les attaquants adverses…