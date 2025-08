OL ‍: Sulc récupère le n°10 de Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a officialisé lundi soir le transfert de son nouveau meneur de jeu Pavel Sulc. Un renfort que les supporters lyonnais ont hâte de découvrir, eux qui n’ont entendu que du bien de l’ancien joueur du Viktoria Plzen. En attendant ses premiers pas, sans doute ce samedi contre Getafe en match amical, Pavel Sulc a choisi son futur numéro. Et si l’on se fie au site officiel de l’Olympique Lyonnais, le joueur de 24 ans évoluera avec le n°10 laissé vacant par Alexandre Lacazette, parti à Neom en Arabie Saoudite. Un numéro forcément symbolique qui mettra un peu plus de pression à Pavel Sulc, que l’OL a payé 7,5 millions d’euros plus 2,5 millions d’euros et 15% sur une éventuelle plus-value alors que le joueur sort d’une saison faste avec 20 buts et 15 passes décisives en République Tchèque.