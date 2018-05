OL : Star n°1 à Lyon, Lacazette n'est pas le roi à Arsenal

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Auteur de 17 buts et 5 passes décisives pour sa première année à Arsenal, Alexandre Lacazette a connu une intégration assez rapide chez les Gunners. S’il a vécu une petite période de moins bien début 2018, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a rappelé à tout le monde pourquoi il était le transfert le plus cher de l’histoire du club britannique. Un statut que l’avant-centre de l’Equipe de France assume, lui qui était déjà la star n°1 à l’Olympique Lyonnais, comme il l’a avoué sans langue de bois dans une interview accordée au journal L’Equipe.

« C’est vrai qu’à Lyon, j’étais un peu l’homme phare (sourires). Ici, à Arsenal, je ne le suis pas encore. Cela me rappelle qu’il faut que je travaille dur pour le devenir. Quand j’étais à Lyon, mes coéquipiers me cherchaient en première intention, je recevais le ballon dès le premier appel. Là, c’est différent. Il faut du temps pour convaincre. Il faut que je sois efficace pour forcer les autres à comprendre que je suis un élément offensif important de l’équipe » a expliqué Alexandre Lacazette, qui a par ailleurs confirmé qu’il attendait avec « impatience » et « appréhension » la liste de Didier Deschamps pour le Mondial en Russie. Fin du suspense dans plus de 24h...