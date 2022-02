OL : Soyez patients, le meilleur Tanguy Ndombele arrive

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Une semaine après une prestation de haute volée face à Nice, l'OL et Tanguy Ndombele n'ont pas offert leur plus beau visage à Lens. Le nul est décevant tout comme le match du joueur prêté par Tottenham. Ce dernier demande de la patience concernant son niveau.

Les avis divergent sur le résultat de l'OL à Lens samedi soir. Pour les uns, ce 1-1 est un bon résultat à l'extérieur face à une bonne équipe lensoise. Quant aux autres, ils soulignent les deux points de perdus notamment sur des équipes comme Monaco, Rennes, Nice ou l'OM. Néanmoins, tous se mettent d'accord pour dire que la prestation lyonnaise à Bollaert était loin d'être satisfaisante. Mis en difficulté par le bon pressing lensois notamment, les Lyonnais peuvent même s'estimer heureux de ne pas avoir perdu ce match. Pour illustrer cela, Tanguy Ndombele, si fringant face à Nice, a peiné à montrer son meilleur visage face aux Lensois.

Pas à 100%, Ndombele demande de l'indulgence

Le milieu de terrain, prêté par Tottenham, est très attendu à Lyon de par son niveau, son passé avec le club et surtout l'urgence de résultats dans le Rhône. Ndombele qui est revenu après la rencontre sur sa prestation et celle de son équipe face à Lens. Face aux journalistes de la zone mixte, il a tenu à se montrer rassurant sur son niveau, demandant un peu de patience avant de retrouver son niveau optimal.

« On est frustrés de ne pas avoir pris les trois points. Le match était compliqué. Lens est une très bonne équipe. On ne peut pas être totalement satisfait. On va encore travailler. On a une semaine devant nous pour pouvoir faire un bon match face à Lille. […] Je ne suis pas encore à 100% mais j’essaie de donner le meilleur de moi », a t-il affirmé. Ndombele devra rapidement trouver son rythme de croisière car le calendrier de l'OL est chargé tout comme la liste des objectifs du club en cette deuxième partie de saison.