OL : SOS défense, Lyon fonce sur Zagadou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lors des deux derniers matchs contre Lorient puis à Monaco dimanche, la défense de l’Olympique Lyonnais a affiché de grosses lacunes.

Dans l’œil du cyclone depuis plusieurs jours, Thiago Mendes est sur la sellette à l’OL. Et pour cause, les supporters ne comprennent pas comment Peter Bosz peut faire confiance à un tel point au Brésilien, qu’il a replacé en défense centrale au cours de la saison dernière. Face à Lorient et Monaco cette semaine, l’ancien Lillois a affiché de grosses lacunes, se rendant coupable de plusieurs erreurs ayant entraîné des buts. Conscients que la situation est périlleuse et que leur défense est très friable, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais tentent de réagir. Et selon les informations livrées par Fabrice Hawkins, le club rhodanien vient d’activer une piste totalement inattendue afin de renforcer sa défense, en dehors de la période de mercato. Selon le journaliste de RMC, l’OL cible Dan-Axel Zagadou, libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son aventure au Borussia Dortmund.

L'OL veut recruter Dan-Axel Zagadou

Info @RMCsport Lyon est intéressé par Dan-Axel Zagadou 🇫🇷. Peter Bosz veut se renforcer derrière et le défenseur est libre de tout contrat. Grosse concurrence de West Ham qui est en pôle sur ce dossier. Les Anglais proposent un contrat de 4 ans à l’ancien joueur de Dortmund. pic.twitter.com/jz3iTArA0X — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 13, 2022

Le journaliste croit savoir que Peter Bosz souhaite absolument renforcer sa défense avant cet hiver et que l’entraîneur néerlandais a validé la piste Dan-Axel Zagadou, qu’il connait bien en fin spécialiste de la Bundesliga. Le dossier est néanmoins très compliqué pour l’Olympique Lyonnais, qui se retrouve confronté à la concurrence d’un club de Premier League dont les moyens n’ont rien à voir avec ceux de l’OL. Et pour cause, West Ham est actuellement en pôle position sur ce dossier. Il semblerait que les Hammers proposent quatre ans de contrat à l’ancien joueur du Borussia Dortmund, avec un salaire sans doute confortable. Lyon, privé de coupe d’Europe et autour de qui les critiques fusent ces derniers jours, va devoir se montrer très solide afin de doubler West Ham et convaincre Dan-Axel Zagadou de rejoindre les bords du Rhône. Remplaçant au Borussia Dortmund la saison dernière, l'ancien défenseur du Paris SG a joué 15 matchs de Bundesliga en 2021-2022. Un temps de jeu très réduit qui avait poussé le BVB à ne pas offrir de prolongation au joueur, raison pour laquelle il est aujourd'hui libre de tout contrat et potentiellement recrutable pou l'OL.