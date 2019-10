OL : SOS attaque en panne, ce joueur est dégoûté

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré plusieurs occasions très franches, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à faire sauter le verrou dijonnais samedi après-midi au Groupama Stadium. Titularisé à la pointe de l’attaque lyonnaise par Rudi Garcia, Moussa Dembélé a notamment fait preuve d’une inquiétante inefficacité. Muet en Ligue 1 depuis un mois, l’attaquant de 23 ans se sent coupable de la mauvaise période traversée par l’Olympique Lyonnais. Et il en souffre terriblement selon Gérard Houiller, qui s’est exprimé au sujet de l’ancien attaquant du Celtic Glasgow sur l’antenne d’OL-TV.

« J’ai parlé à Moussa Dembélé car le plus dur c’est pour lui. Il se sent investi de la responsabilité de marquer des buts. Il y a eu beaucoup de centres mais pas beaucoup de négociables pour lui. Peut-être qu’on en a abusé, il y avait peut-être d’autres façons de s’approcher des buts. Pour une équipe malade, j’ai trouvé que ce n’était pas trop mal aujourd’hui » a confié le conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas, qui estime que tout n’est pas à jeter dans la performance de Dembélé et plus globalement de l’Olympique Lyonnais face à Dijon samedi. Même si évidemment, il faudra y ajouter de l’efficacité pour enfin amorcer un redressement la semaine prochaine contre Metz. Entre temps, l’OL défiera Benfica en Ligue des Champions.