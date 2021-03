OL : Son meilleur poste, Cherki conseille Garcia

Dans : OL.

Décevant lors du déplacement de l’OL à Reims le week-end dernier, Rayan Cherki a cédé sa place à Tino Kadewere dès la mi-temps (1-1).

Pour sa défense, la pépite de l’Olympique Lyonnais a été alignée à un poste inhabituel pour lui d’ailier droit. Depuis ses débuts en professionnel contre Dijon en octobre 2019, Rayan Cherki est souvent exilé sur un côté par Rudi Garcia. Or, son poste de formation est clairement meneur de jeu. Dans une interview accordée à BFM Lyon, Rayan Cherki a rappelé ce détail de poids, confiant que le poste de n°10 était clairement sa position préférentielle. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia entendra le message et lancera Rayan Cherki en meneur de jeu dans les semaines à venir.

« J'ai fait toute ma formation en tant que joueur d'axe, comme numéro 10. C'est le poste dans lequel je me sens le mieux. Je sais que c'est mon jardin, même si j'ai beaucoup appris en étant sur l'aile et cela me servira tout au long de ma carrière » a confié Rayan Cherki, lequel est conscient d’avoir progressé au cours des dernières semaines, comme Rudi Garcia s’en était réjoui en conférence de presse avant la réception de Sochaux en 16es de finale de la Coupe de France. « Mon jeu a beaucoup évolué parce que j’ai plus de confiance, je suis plus à l’aise. Ça me permet de savoir dans quelles zones je peux jouer rapidement, aller dribbler ou tirer. C’est surtout sur ces points-là que j’ai progressé ». Une progression qui fait le bonheur des supporters de l’OL, lesquels sont nombreux à espérer un replacement de Rayan Cherki en meneur de jeu, derrière Memphis Depay et pourquoi pas Islam Slimani. Un plan de jeu qui n’est pas véritablement celui privilégié par Rudi Garcia pour le moment, le coach de l’OL étant très attaché à son 4-3-3.