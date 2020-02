OL : Son entraineur démissionne, Tousart avait le scoop

Dans : OL.

Prêté par le Hertha Berlin à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison, Lucas Tousart sait qu'il ne jouera pas sous les ordres de Jürgen Klinsmann qui a démissionné de ses fonctions.

Après avoir joué cette saison sous les ordres de Sylvinho et de Rudi Garcia, Lucas Tousart s’apprêtait à découvrir un nouvel entraîneur l’été prochain. En effet, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais rejoindra le Hertha Berlin le 1er juillet prochain, le club de Bundesliga étant entraîné par Jürgen Klinsmann quand Lucas Tousart a signé son contrat. Mais, la semaine passée, les dirigeants berlinois ont reçu la démission de l’ancienne star du football allemand, lequel avait pris ses fonctions le 27 novembre dernier. Interrogé sur ce brutal changement, Lucas Tousart a relativisé la portée de cet événement, le joueur lyonnais avouant avoir été informé de cette décision au moment de sa signature au Hertha Berlin.

Dans La Dépêche, Lucas Tousart explique qu’il n’a donc aucun regret. « La présence de Jürgen Klinsmann avait forcément pesé dans mon choix. Mais je savais déjà que ce ne serait pas lui le coach la saison prochaine parce qu’il me l’avait dit. En fait, il faisait partie du conseil d’administration du club depuis deux ans. Et au moment où les résultats ont commencé à être mauvais, on lui a demandé de reprendre l’équipe. Pour l’instant, je ne peux pas vous en dire plus. C’est forcément un peu bizarre, même le Hertha a été surpris, mais bon, je m’y étais déjà préparé. Au club, il n’y avait pas que lui qui me voulait, donc ça ne change pas énormément de choses », explique Lucas Tousart, qui s’est probablement réjoui de la victoire de son futur club samedi à Paderborn. Un résultat qui permet au Hertha Berlin de remonter à la 13e place de Bundesliga.