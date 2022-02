OL : Son contrat déchiré, Slimani ne se sentait pas aimé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Libéré de ses derniers mois de contrat à l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani a fait son retour au Sporting Portugal. Un choix évident pour l’attaquant algérien, beaucoup plus apprécié au sein du club et chez les supporters portugais.

Un an après sa signature, Islam Slimani a déjà quitté l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 33 ans a négocié la rupture de son contrat à l’amiable afin de retrouver le Sporting Portugal. Un départ plutôt prévisible compte tenu de son faible temps de jeu. Avant son départ pour la Coupe d’Afrique des Nations, l’international algérien n’avait débuté que six matchs en Ligue 1 cette saison. C’est donc sans la moindre hésitation qu’Islam Slimani a répondu favorablement à la proposition de son ancien club à Lisbonne, où ses services seront selon lui mieux appréciés.

🗣 “Volto porque os adeptos gostam de mim e porque o Clube gosta de mim. Para mim, isso é o mais importante no futebol.”



Como é bom voltar a ver-te de verde e branco, @slimaniislam 🟢⚪️ #EuSouSporting pic.twitter.com/B4YeKa5k6h — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) February 3, 2022

« Je reviens parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime, a expliqué l’ancien Lyonnais. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et le Stade Alvalade me manquaient. La décision a donc été très simple. C'est super d'être de retour à la maison. C'est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici. Le foot, c'est comme ça. Quand on laisse de bons souvenirs, c'est comme ça. Les supporters m'aiment et j'aime le Sporting et les fans. »

Quant au terrain, « le Sporting joue un très bon football, a poursuivi Islam Slimani. Je connais bien la maison et je connais aussi bien le style de jeu de Rúben Amorim (l'entraîneur du Sporting, ndlr). J'espère marquer beaucoup de buts. Je suis un Slimani plus expérimenté et, à mon avis, un meilleur Slimani que celui de mon premier passage. » A l’époque, l’avant-centre avait quitté le Sporting en 2016 pour Leicester City. Un choix que le Fennec a peut-être regretté par la suite.