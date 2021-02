OL : Slimani veut donner mal au crâne à Rudi Garcia

Dans : OL.

Arrivé lors du mercato d'hiver à l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani n'est pas encore titulaire, mais l'attaquant algérien espère fait changer d'avis Rudi Garcia.

Moussa Dembélé ayant décidé de partir vers l’Atlético Madrid, ce que Jean-Michel Aulas a accepté, l’OL ne voulait pas se priver d’un attaquant pour tenter d’aller au bout de cette saison en Ligue 1. C’est pour cela que Juninho a convaincu Islam Slimani de venir à Lyon, l’attaquant de Leicester obtenant un bon de sortie à six mois de la fin de son contrat. Débarqué au sein d’une formation lyonnaise qui a déjà une grosse puissance de feu offensive avec le trio Kadewere-Toko Ekambi-Memphis, l’attaquant des Fennecs savait qu’il ne serait pas titulaire dès sa signature. Mais Slimani l’a confié sur BeInSports, il n’a pas rejoint l’OL pour s’installer sur le banc du Groupama Stadium.

Islam Slimani, qui a marqué en Coupe de France mais pas encore en Ligue 1 où il n’a jamais été titulaire avec Lyon, est toujours aussi motivé. « Si je vais donner mal au crâne à Rudi Garcia ? Mais oui et c’est normal, quand tu es footballeur, tu fais tout pour jouer. Je ne suis pas le genre de personne qui se contente d’être remplaçant et dans les tribunes, je suis un gagneur. Je veux aider l’équipe, alors je fais tout faire pour gagner ma place (…) Le titre ? Quand tu joues pour un grand club comme l’Olympique Lyonnais, c’est toujours pour gagner quelque chose. Mais on ne parle pas de cela tous les jours, on verra en fin de saison », a confié l’attaquant de l’OL et de l’Algérie. Avec le petit passage à vide de Tino Kadewere et dans une moindre mesure de Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani pourrait rapidement s’installer dans le onze de départ de Rudi Garcia et pourquoi pas le week-end prochain dans le très attendu OM-OL.