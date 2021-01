OL : Slimani refuse de jouer les roues de secours à Lyon

Dans : OL.

En cas de départ de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid, l’Olympique Lyonnais a prévu de le remplacer par Islam Slimani. Et ce malgré l’exigence de l’attaquant de Leicester City concernant son contrat.

Cette fois c’est la bonne pour Islam Slimani ? Lors du précédent mercato estival, l’attaquant de Leicester City intéressait déjà l’Olympique Lyonnais. L’actuel leader de Ligue 1 pensait le recruter pour compenser l’éventuel départ de Memphis Depay qui souhaitait rejoindre le FC Barcelone. La suite, on la connaît, le vice-champion d’Espagne n’a finalement pas eu les moyens de s’offrir le Néerlandais et l’ancien Monégasque a dû rester au placard en Angleterre.

En effet, l’international algérien n’a disputé qu’un seul match depuis le début de la saison, pour 19 petites minutes de jeu à son compteur. C’est pourquoi les Foxes sont prêts à le libérer de ses derniers mois de contrat en cas d’offre. Une aubaine pour le club rhodanien revenu à la charge. Il ne s’agit plus de remplacer Depay, qui devrait rester jusqu’à la fin de la saison, mais plutôt de réagir en cas de transfert de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid.

Slimani prêt à baisser son salaire

Et sans surprise, nos confrères de Foot Mercato indiquent que Slimani est toujours emballé à l’idée de rejoindre Lyon, une perspective plus séduisante que les offres venues du Moyen-Orient. La preuve, l’avant-centre de 32 ans serait disposé à baisser son salaire. En revanche, il n’est pas question pour lui de signer pour une pige de six mois. Le Fennec, qui refuse d’être une solution de dépannage en attendant l'été prochain, réclame un contrat d’au moins 18 mois. Sa demande n’a pas l’air de déranger l’OL puisque les discussions avancent bien. Il ne reste plus qu’à finaliser l’accord et à attendre la suite du dossier Dembélé.