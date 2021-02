OL : Slimani comprend mieux pourquoi Cherki ne joue pas

Dans : OL.

Considéré comme le plus grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas encore gagné les faveurs de l’entraîneur Rudi Garcia. Son temps de jeu limité étonne les supporters et certains observateurs, mais pas la recrue hivernale Islam Slimani.

La compo de Rudi Garcia à Brest (2-3) vendredi a dû marquer Rayan Cherki. Dans l’ombre du trio choisi par l’entraîneur, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’a même pas profité de la non-titularisation de Tino Kadewere. Sans doute un coup dur pour le jeune talent de 17 ans annoncé comme le grand espoir du club rhodanien. Il faut dire que le Gone ne fait apparemment pas le nécessaire pour gagner le faveurs de son coach. Le technicien lui reproche un certain manque d’implication. Et ce n’est pas que l’impression donnée à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

Car de son côté, l’attaquant Islam Slimani, seulement arrivé le mois dernier, conseille également à Cherki de travailler davantage et de ne pas se reposer sur ses qualités. « Il a beaucoup de talent, j'ai rarement vu un joueur de 17 ans avec ce talent-là, a encensé l’international algérien dans un entretien accordé à Olympique-et-lyonnais. Maintenant, Rayan, il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler. On le sait, le talent seul ne suffit pas. Si tu as le talent et le travail, tu peux aller encore plus loin. Il a 17 ans, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je le répète, il doit travailler et il faut lui donner de la confiance. » D’autant que le pur produit lyonnais doit se battre contre une rude concurrence à son poste.