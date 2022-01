OL : Slimani au Sporting, un contrat déjà signé ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alors que le salaire de l'attaquant algérien semblait être un point d'achoppement à son transfert d'ici minuit, un accord aurait été trouvé entre l'OL et le Sporting concernant Islam Slimani.

De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, où il n’aura pas brillé avec l’équipe d’Algérie, Islam Slimani pourrait bien ne pas faire de vieux os à Lyon, du moins si l’on en croit les médias de son pays. En effet, contrairement à ce qu’indiquaient plusieurs sources françaises, l’attaquant de l’OL et des Fennecs devrait rejoindre avant la fin du mercato le Sporting Portugal, son absence à l'entraînement de ce lundi à la veille d'OL-OM ayant été remarquée. La Gazzette des Fennecs annonce que Slimani va s’engager 1 an et demi avec un club où il a déjà joué entre 2013 et 2017, marquant sous le maillot de la formation portugaise 57 buts en 110 matchs. Après avoir refusé une offre d’Al-Hilal, estimant que son salaire était trop faible par rapport à ce que touchait avant lui Bafé Gomis, celui qui est surnommé par nos confrères algériens SuperSlim aurait accepté la dernière offre transmise par Frederico Varandas, l’actuel président du Sporting Lisbonne.

Mohamed Touileb, le journaliste qui fait ces révélations, ne précise pas si l'Olympique Lyonnais a libéré Slimani de ses six derniers mois de contrat, mais c'était la tendance ces derniers jours afin de permettre qu'une solution soit trouvée. Cette information venue d'Algérie a été confirmée par Rudy Galetti, journaliste et expert italien du mercato, qui affirme même que le contrat entre l'attaquant et le club de Lisbonne est d'ores et déjà signé et que l'officialisation devrait rapidement intervenir.