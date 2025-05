OL ‍: Six clubs italiens foncent sur Cherki

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki a disputé ce samedi soir en Ligue 1 face à Angers au Groupama Stadium son dernier match avec l'OL. L'international Espoirs français veut désormais relever un nouveau challenge loin de sa ville natale.

L'OL va connaitre de grands changements cet été lors du marché des transferts. Le club rhodanien sait déjà qu'il va perdre Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Si le premier cité pourrait prendre la direction de l'Arabie saoudite, le second va lui rester en Europe pour tenter de rafler les plus grands titres. Beaucoup d'équipes aimeraient le récupérer cet été. Et l'Italie a un énorme faible pour Rayan Cherki. En Serie A, le prodige lyonnais pourrait démarrer un nouvelle ère dans des clubs ambitieux et structurés tactiquement.

Rayan Cherki, la Serie A y croit fort

Selon les dernières informations de Transferfeed, l'AC Milan, la Juventus, la Lazio, la Fiorentina, le Napoli et l'Atalanta sont d'ailleurs chauds à l'idée de récupérer Rayan Cherki. Il faut dire que d'après Fichajes, l'OL ne demandera que 22 millions pour lâcher sa pépite. De quoi forcément attirer du monde. Cette saison avec les Gones de Paulo Fonseca, le Français a inscrit 12 buts et délivré 20 passes décisives en 44 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Outre les clubs italiens cités plus haut, la Premier League tentera aussi le coup pour Cherki. Ce dernier devra rapidement choisir le meilleur challenge pour lui. L'idée sera de se montrer assez dans son prochain club pour charmer Didier Deschamps mais également Vladimir Petkovic en cas de futures sélections avec l'équipe de France ou celle d'Algérie. Le joueur n'a pas encore fait son choix. Un choix très attendu par les fans et observateurs du joueur de 21 ans, promis à un très bel avenir au plus haut niveau.