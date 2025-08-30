OL ‍: Sinayoko ne viendra pas à Lyon

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En partance pour Villarreal, Georges Mikautadze va laisser une place vacante au poste d'attaquant de pointe. Pour combler ce vide, l'OL réfléchissait à passer à l'action pour Lassine Sinayoko (AJA), mais la piste n'ira finalement pas au bout.

A trois petits jours de la fin du marché des transferts estival 2025, l'Olympique Lyonnais était dans l'urgence. En effet, la direction des Gones avait besoin de trouver 40 millions d'euros grâce à la vente de joueurs pour respecter ses engagements auprès des banques et de la DNCG. D'abord désireux de profiter de la grosse cote de Malick Fofana pour le vendre et combler le trou, l'OL a finalement pris la décision de se séparer de Georges Mikautadze. Un choix très difficile pour les supporters, lesquels sont logiquement sonnés et déçus de voir un joueur aussi attaché au club partir. Pendant que le Géorgien prépare son départ à Villarreal, les recruteurs lyonnais se sont activés pour lui trouver un remplaçant. Le nom de Lassine Sinayoko tombé, les supporters ont rapidement vu rouge, mais la piste n'ira pas au bout.

Lassine Sinayoko ne viendra pas, les supporters rassurés

🚨🆕UPDATE - SINAYOKO - AJA 🆕🚨



➡️ Les rumeurs envoyant Sinayoko à l’OL sont infondées.



➡️ Si la question de la prolongation existera, ça ne sera pas avant cet hiver et surtout pas en ce début de saison comme annoncé par certains confrères.



➡️ Le coach a tout fait pour… https://t.co/riRbtNKeE9 — Samir Djabali (@DjabaliSamir) August 30, 2025

Perdre Georges Mikautadze et recruter Lassine Sanayoko pour le remplacer, c'est une situation qui ne plaisait pas à certains. Heureusement pour les quelques supporters agacés par l'idée, l'attaquant de l'AJ Auxerre ne signera pas à l'OL. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Samir Djabali, lequel indique que les rumeurs étaient totalement infondées. Christophe Pélissier a réussi à le convaincre de rester dans l'Yonne, alors qu'il s'y sent très bien aujourd'hui. Concentré sur les matchs à venir, il ne mettra donc aucun pied à Lyon.

Sous le post X du journaliste Hugo Guillemet qui avait révélé que l'OL réfléchissait à recruter l'attaquant de l'AJ Auxerre, des supporters n'y étaient pas allés de main morte., « Sortez moi de ce cauchemar », « Georges, loupe ta visite médicale stp », « L'idée de mer**, mon dieu mais sortez moi de vrais noms !! », a-t-on pu lire, pêle-mêle, parmi les nombreuses réactions à l'information. Tout un tas de commentaires qui en disent long sur la déception exprimée par certains devant le départ de Mikautadze.