OL ‍: Sidney Govou donne une leçon d'économie à John Textor

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Les signaux négatifs se révèlent aussi du côté de l’OL. Alors que le club attend avec peur son passage devant la DNCG le 14 juin prochain, le mal-être se ressent également du côté de la formation.

C’était la force principale de l’Olympique Lyonnais par le passé : la formation. Aujourd’hui, à l’image des résultats chez les pros, la formation du club rhodanien décline. Alors que le club vient de vendre Rayan Cherki du côté de Manchester City pour 40 millions d’euros, certains dus restent impayés. Le Parisien révèle que l’ambiance au sein de l’académie se détériore tout comme le matériel. Le quotidien français appuyé par des témoignages en interne, tire la sonnette d’alarme. « Les salaires sont encore versés, mais les prestataires, eux, attendent leur argent. Même les recruteurs patientent plusieurs mois avant d’être indemnisés de leurs frais kilométriques, » explique-t-il notamment.

Sydney Govou constate les erreurs

"« Aujourd’hui, si mon fils est sollicité par Rennes, Monaco ou l’OL, je ne le mets pas à Lyon », lâche un proche du club. Quelques années plus tôt, c’était impensable. Désormais, les parents hésitent. Car la réputation d’excellence de l’Académie s’est effritée." (Le Parisien) — OL+ (@OL__Plus) June 12, 2025

Des soucis de paiement, symbole d’une gestion en dents de scie à tous les étages du club depuis quelques saisons. Les frigos du club house restent parfois vides. Une situation globale qui alerte les anciens joueurs formés du côté du septuple champion de France, à l’image de Sydney Govou. « Tu as le droit de changer de façon d’évoluer, mais tu dois le faire avec un minimum de respect, » explique-t-il dans le quotidien francilien avant de regretter que l’OL ne délaisse sa formation : « Aujourd’hui, je pense qu’il a été décidé de mettre la formation au second plan. Tactiquement, c’est une erreur énorme. L’OL n’était pas la Masia (le centre de formation de Barcelone) mais c’était le centre de formation le plus rentable d’Europe. C’était une manne financière importante pour le club, » conclut-il. Une trajectoire qui peut ressembler au destin funeste du centre de formation des Girondins de Bordeaux, fermé en juillet 2024. De son côté l’OL est désormais tourné vers son passage devant la DNCG le 14 juin prochain.