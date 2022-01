OL : Shaqiri, une vente miraculeuse pour Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Gros flop du dernier mercato estival de l'Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri pourrait changer d'air avant même la fin de saison. Le joueur suisse aurait déjà des pistes.

Le 23 août 2021, l’Olympique Lyonnais officialisait la signature jusqu’en 2024 de Xherdan Shaqiri, le milieu international suisse de Liverpool, lequel sortait d’un très bon Euro avec la Nati. Pour s’offrir le joueur des Reds, Jean-Michel Aulas a signé un chèque de 6 millions d’euros avec la possibilité d’ajouter un maximum de 5 millions d’euros de bonus. Mais six mois plus tard, le bilan sportif est plutôt mauvais pour un joueur que Peter Bosz était très heureux de voir signer à l’OL. Avec un salaire confortable, et un contrat qui dure encore deux ans et demi, Xherdan Shaqiri peut encore voir venir, sauf que dans la perspective du Mondial 2022 au Qatar, le milieu de terrain n’a pas le souhait de passer l’essentiel de son temps sur le banc de touche lyonnais. Au point même d’envisager un départ durant cette période du mercato hivernal, l’entraîneur néerlandais de Lyon ne le retenant pas dans son effectif.

Shaqiri au Qatar, Lyon sauvé ?

Interrogé lors du Late Football Club sur le cas Shaqiri, Sidney Govou a confié qu’il avait effectivement pris connaissance de rumeurs sur un possible transfert rapide du joueur suisse de Lyon. « Oui c’est possible, car c’est un joueur qui a l’ambition d’avoir encore du temps de jeu. J’ai entendu ici et là qu’il y avait eu des appels de pays étrangers, comme le Qatar, pour un dernier gros contrat. Son recrutement m’avait étonné, car il n’avait pas joué depuis longtemps, mais bon…. », a précisé l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui ne versera pas une larme s’il voit Xherdan Shaqiri vide son casier au Groupama Stadium.