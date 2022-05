OL : Shaqiri, la révélation XXL sur son salaire en MLS

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Parti de l'OL l'hiver dernier en MLS du côté du Chicago Fire, Xherdan Shaqiri ne regrette pas son choix. Et ce n'est sans doute pas le salaire qu'il touche aux Etats-Unis qui prouvera le contraire...

Xherdan Shaqiri débarquait à l'OL l'été passé en provenance de Liverpool. Une belle trouvaille pour la direction rhodanienne, désireuse d'apporter de l'expérience au sein de son attaque. Mais à l'OL, rien ne s'est passé comme prévu pour le Suisse. Mauvaise intégration, baisse dans les performances, sifflets du public, Shaqiri a vite décidé de mettre les voiles... Chance pour lui, il ne manquait pas de propositions, surtout du côté de la MLS. Le 9 février 2022, l'ancien du Bayern avait trouvé chaussure à son pied et a été transféré au Fire de Chicago, pour un montant estimé à 7,5 millions d'euros. Une arrivée de l'autre côté de l'Atlantique qui avait de quoi être séduisante au regard de ce que perçoit désormais Xherdan Shaqiri.

Shaqiri, il n'y a pas mieux en MLS

Xherdan Shaqiri (30 ans) est devenu le joueur le mieux payé de MLS avec 7,73M€ de rémunération pour 2022. 🇺🇸💰



(@MLSPA) pic.twitter.com/6c72xUor4E — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 17, 2022

A l'OL, Xherdan Shaqiri percevait un joli salaire de 4 millions d'euros par an. Mais c'est bien loin de ce que lui donne le Fire de Chicago. En effet, selon l'association des joueurs de MLS, l'international suisse est tout simplement le footballeur le mieux payé de MLS, avec un salaire annuel net de 7,73 millions d'euros. Il devance en tête de ce classement Javier Chicharito Hernandez (5,7 M€ au LA Galaxy) et Gonzalo Higuain (5,5 M€ à l'Inter Miami). Mais ce n'est pas tout. RMC précise notamment qu'en rajoutant la prime à la signature et les bonus automatiques, Shaqiri touchera au final 8,15 millions. Pas mal pour rebondir après avoir raté son expérience du côté de l'Olympique Lyonnais. A noter que s'il est titulaire indiscutable à Chicago, son rendement laisse lui toujours à désirer, puisqu'il n'a inscrit que 2 buts en 11 matchs disputés. Il faut dire que la franchise américaine traîne à la dernière place de la Conférence Est avec seulement 10 points en 11 journées.