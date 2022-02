OL : Shaqiri avoue un gros clash avec Bosz

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Xherdan Shaqiri a quitté l’OL au bout de six mois passés dans le Rhône. L’international suisse a rejoint la MLS.

Six mois à l’Olympique Lyonnais et puis s’en va. Xherdan Shaqiri n’aura pas marqué les supporters de l’OL et a quitté la capitale des Gaules cet hiver pour rejoindre Chicago Fire, un transfert qui a tout de même rapporté 7 millions d’euros au club de Jean-Michel Aulas. L’Olympique Lyonnais a été réactif en recrutant Romain Faivre en provenance de Brest pour compenser le départ de Xherdan Shaqiri, un joueur dont le profil ne convenait pas avec la philosophie de Peter Bosz. Au-delà de désaccords techniques et tactiques, les deux hommes ne s’entendaient pas non plus sur un plan personnel selon Xherdan Shaqiri, qui a dévoilé des tensions avec Peter Bosz lors de sa première interview dans son nouveau club.

Shaqiri ne s'entendait pas avec Bosz

Give him the keys to the city, today is @XS_11official day in Chicago. — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 21, 2022

« Il y avait quelque chose avec l’entraîneur, tactiquement et personnellement, où je ne m’entendais pas bien avec lui. Venir ici était un choix évident. Georg (Heitz, directeur sportif) m’a présenté un grand projet et j’étais vraiment emballé. De par mon expérience, je peux donner beaucoup à ce club, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je veux ramener le succès à Chicago et gagner des trophées » a avoué Xherdan Shaqiri, reconnaissant qu’il n’avait pas accroché avec Peter Bosz et que de trop nombreux désaccords entre les deux hommes ont pollué l’aventure du Suisse avec l’OL. Les supporters rhodaniens se rappelleront tout de même du but de la tête inscrit par l’ancien attaquant du Bayern Munich et de Liverpool contre l’OM, quelques jours avant son départ. Un but capital dans la course à l’Europe et qui a permis aux Gones d’y croire encore dans un match qui était alors très mal engagé. C’est sans doute le seul bon souvenir que Peter Bosz gardera par ailleurs de son très musclé ailier droit.