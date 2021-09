OL : Shaqiri affiche sa grande ambition face au PSG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce dimanche aura lieu le premier gros choc de la saison, entre le PSG et l’OL.

Le rendez-vous est pris au Parc des Princes pour cette affiche entre une formation parisienne qui n’a pas lâché un seul point en Ligue 1, et une équipe lyonnaise qui monte encore doucement en puissance. Toutefois, la course s’inverse actuellement puisque Lyon reste sur trois succès de rang, tandis que Neymar, Messi et compagnie viennent de concéder un nul inattendu à Bruges cette semaine. De quoi donner un peu d’espoir aux Lyonnais, qui peuvent aussi désormais compter sur des joueurs d’expérience comme Boateng et Shaqiri pour aller chercher des résultats dans des gros matchs. C’est ce qu’a fait comprendre le Suisse dans un entretien à TF1.

"On va à Paris pour jouer notre foot avec confiance, et gagner là-bas"



Son arrivée et ses grosses ambitions avec l'OL, le déplacement au Parc, la remontada à l'Euro contre les Bleus : @XS_11official s'est livré à @YassinNfaoui avant le choc face au PSG !



RDV dimanche, 11h pic.twitter.com/Zd7Xcwu2rS — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 17, 2021

Bruges donne des idées à l'OL

« Notre équipe peut rivaliser avec les meilleurs, c’est ce qui est le plus important à mes yeux. Il faut arriver à dominer les autres, et de mon côté, je vais essayer d’apporter cette mentalité de vainqueur. L’idée c’est de ramener le club là où il appartient, là où il était il y a 10 ans. Jouer le PSG, ça nous excite. Mais on va prendre ce match comme les autres. Bien sûr, que c’est probablement la meilleure équipe de France. Et tout le monde veut rivaliser avec les meilleurs. On y va pour jouer notre football. Avec confiance. Et pour gagner le match », a souligné l’ancien joueur de Liverpool, persuadé que l’idée sera d’aller au Parc des Princes pour faire mal et surtout bousculer les Parisiens. Nul doute que le match délicat disputé à Bruges a pu donner des idées aux adversaires du PSG. Les Parisiens n’ont pas apprécié d’être privés des possibilité de poser leur jeu, et d’être harcelés sur la moindre possession de balle. Nul doute qu’avec Peter Bosz aux commandes, les rares failles parisiennes seront étudiées à la loupe.