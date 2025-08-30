OL ‍: Satriano prêté par Lens, ça chauffe

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Le départ de Georges Mikautadze à Villarreal n'est plus qu'une question de temps. En parallèle, la direction sportive de l'OL cherche activement un remplaçant au poste d'attaquant de pointe et a jeté son dévolu sur Martin Satriano.

Cette fin de mercato estival est folle pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Dans le besoin de vendre pour 40 millions d'euros d'ici à la fin de la fenêtre de transferts, le board lyonnais s'est résolu à vendre Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien né à Lyon, particulièrement attaché à l'OL, a accepté de partir et va signer à Villarreal. Un transfert qui va rapporter 35 millions d'euros, bonus compris, aux dirigeants lyonnais. Pour le remplacer, de nombreuses pistes ont été explorées mais c'est finalement vers Martin Satriano que le board du club rhodanien a jeté son dévolu.

L'OL tente le coup Martin Satriano

🚨EXCL: 🔴🔵🇺🇾 #Ligue1 |



🔐 Les discussions avancent bien entre l'OL et Lens pour le prêt de Martin Satriano



Avec @sebnonda https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/STfEu9wTML — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato ce samedi. Nos confrères affirment que les discussions avancent bien entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens pour le prêt de Martin Satriano. Un recrutement qui peut surprendre quand on connait sa propension à se blesser. La saison dernière, il n'a pas disputé le moindre match entre le mois d'octobre et le mois d'avril à cause d'une grave blessure au genou.

Revenu pour les trois dernières rencontres de l'exercice, l'Uruguayen n'avait eu le droit qu'à quelques minutes de temps jeu plutôt infructueuses. Cette saison, il n'a d'ailleurs pas pu reprendre avec le RC Lens puisqu'il s'est blessé au pied. Dans tous les cas, si l'OL tente le coup, c'est que Martin Satriano estime pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Reste à savoir s'il sera le seul attaquant de pointe qui débarquera d'ici à la fin du mercato. Pour reprendre le flambeau de Mikautadze et de Lacazette, cela semble pour l'instant assez léger.