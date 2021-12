OL : Sardar Azmoun, un coup fatal porté par le Zénith !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Contrairement à ce qui a été annoncé ces derniers temps, Sardar Azmoun veut en fait terminer la saison avec le Zénith. Le club russe a même fait une offre alléchante à l’attaquant iranien.

L’Olympique Lyonnais va devoir répondre aux besoins de Peter Bosz lors du mercato hivernal. L’entraîneur néerlandais veut une option offensive supplémentaire pour son équipe. Et depuis quelques mois, l’OL travaille sur le dossier de Sardar Azmoun, l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Malgré le départ de Juninho de son poste de directeur sportif, Lyon continue de surveiller avec attention la situation de l’international iranien de 26 ans, à qui il ne reste que six mois de contrat. Le 11 décembre, Hugo Guillemet de L’Equipe annonçait qu’un accord avait été trouvé entre l’OL et le joueur. Le Café du Commerce OL assurait ensuite que Sardar Azmoun avait changé d’avis. Le journaliste iranien Hatam Shiralizadeh confirme cette information en apportant des précisions supplémentaires pas vraiment rassurantes pour les supporters lyonnais.

Azmoun veut rester, le Zénith souhaite le prolonger ou le vendre

Sardar Azmoun préfère en effet rester en Russie avant de partir libre et de changer de championnat. Le Zénith garde quand même espoir et tente le tout pour le tout. Une belle offre de prolongation de contrat, « tentante », a été transmise à Sardar Azmoun, qui n’a pas encore donné de réponse. Dans son esprit, le buteur iranien quittera le Zénith cet hiver que si son entraîneur, Sergei Semak, décide de ne plus l’utiliser. Ce qui ne devrait pas arriver à moins que sa direction fasse pression. Car si Sardar Azmoun ne souhaite pas prolonger, le Zénith a décidé de le vendre en janvier pour un peu plus de 3 ME afin de récupérer de l’argent. A noter que l’OL est loin d’être seul sur le dossier. Des clubs de Premier League, de Serie A, de Liga et de Bundesliga sont aussi sur le coup. Lyon a encore du boulot.