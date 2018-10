OL : Sans son sauveur, Lyon prendrait des fessées alerte Puydebois

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Bien parti pour s’imposer sur le terrain d’Hoffenheim mardi, l’Olympique Lyonnais a finalement concédé le match nul (3-3) dans le temps additionnel. Un résultat pas si décevant.

Compte tenu de la physionomie de la partie, les Gones n’ont pas trop à se plaindre de ce point ramené. Les hommes de Bruno Genesio ont été secoués en Allemagne et peuvent remercier leur gardien Anthony Lopes, décisif à plusieurs reprises, et pas seulement lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Une analyse inquiétante pour Nicolas Puydebois qui voit l’international portugais limiter les dégâts.

« On concède beaucoup trop d’occasions. Il y a beaucoup trop d’erreurs individuelles qui laissent Anthony Lopes bien seul. Il a encore réalisé trois, quatre arrêts décisifs. Il est très important dans cette équipe car, sans ses interventions, vu le nombre de tirs subis, il pourrait y avoir plus de scores fleuves », a souligné le consultant d’Olympique-et-lyonnais, qui a également félicité un défenseur central.

Marcelo pointé du doigt

« Je tiens à dire que j’aime bien Denayer, il est plutôt propre, a commenté l’ancien gardien de l'OL. Ceci dit, on prend l’eau de partout et notamment sur les ailes. Marcelo est encore fautif sur un but. Je me répète mais il y a trop d’erreurs individuelles à ce niveau-là pour prétendre à de meilleurs résultats. Il y a un vrai manque de sérénité au sein de cette défense lyonnaise. » De son banc de touche, Genesio a sûrement vu la même chose.