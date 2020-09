OL : Samuel Gigot, la surprise à 15ME validée par tout Lyon !

Dans : OL.

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique Lyonnais regarde du côté du championnat de Russie où un joueur fait l'unanimité, Samuel Gigot.

Même si son nom peut faire sourire les amateurs de boutades, Samuel Gigot n’est pas un rigolo à son poste. Agé de 26 ans, le défenseur central est parti de l’AC Arles pour ensuite passer par la Belgique avant de signer en 2018 au Spartak Moscou pour 8ME. Sous le maillot du club de la capitale russe, Samuel Gigot a donné satisfaction, et c’est pour cela qu’il est apparu sur les radars de l’Olympique Lyonnais où cela fait bien longtemps qu’on cherche un défenseur capable de tenir la baraque. Mais en l’espace de deux saisons, la valeur de Samuel Gigot est passé de 8ME à 15ME, et forcément l’OL ne fera pas signer le défenseur tant que des départs ne seront pas intervenus lors de ce mercato pour le moins atypique.

Mais ce samedi, L’Equipe affirme que du côté de l’Olympique Lyonnais le dossier du joueur moscovite est tout en haut de la pile sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Et pour cause, Samuel Gigot ferait « l’unanimité » en interne, ce qui est une chose plutôt rare ces derniers temps du côté de l’OL. Maintenant, Rudi Garcia et Juninho doivent attendre que les choses se décantent au niveau des ventes, car sinon Lyon ne passera pas à l'offensive dans cette opération malgré l'avis unanime des décideurs lyonnais concernant le défenseur du Spartak Moscou. C'est le prix à payer pour une absence de qualification pour les coupes européennes et la fin précoce de la Ligue 1.