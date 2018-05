OL : Sakho à Lyon, Crystal Palace n’y croit pas trop

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Transféré définitivement à Crystal Palace l’été dernier, Mamadou Sakho a réalisé une saison correcte, même si des blessures ont encore freiné ses performances.

Cela ne l’empêche pas de figurer parmi les réservistes des Bleus dans la liste de Didier Deschamps, preuve que l’ancien joueur du PSG a conservé un niveau de jeu intéressant. Très apprécié à Crystal Palace, le défenseur central pourrait être toutefois tenté par un retour en France, notamment avec l’idée de disputer la Ligue des Champions. Son nom a récemment été prononcé à Lyon, qui cherche un central d’expérience et un joueur qui possède l’esprit club. La piste menant à Sakho, ancien capitaine du PSG, a du sens, mais elle ne fait pas vraiment trembler chez les Eagles.

Selon la presse locale, et notamment Football London, le club anglais n’est pas inquiet au sujet d’un éventuel départ. Le Français possède encore un contrat copieux, lui qui était la deuxième recrue la plus chère du club l’été dernier, et surtout il travaille déjà dans l’ombre pour la saison prochaine, avec notamment le secret espoir de conserver Ruben Loftus-Cheek, prêté par Chelsea cette saison et qui pourrait faire une « Sakho » en restant définitivement dans le club banlieusard. Pas vraiment une attitude qui inquiète les dirigeants, surtout que Sakho a déjà répété à plusieurs reprises combien il se sentait bien à Londres. Autant dire que l’OL va devoir se montrer convaincant.