OL : Rudi Garcia viré, il le sent gros comme une maison

Dans : OL.

Rudi Garcia a beau avoir qualifié Lyon pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, cela ne suffit pas aux supporters. Pour Bertrand Latour, le successeur de Sylvinho va passer à la trappe.

Au moment même où l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Rudi Garcia au poste de coach du club rhodanien à la place de l’éphémère Sylvinho les critiques se sont abattus sur le nouvel entraîneur de l’OL. Rejoints par le bataillon des supporters de l’OM, les fans lyonnais ont hurlé en apprenant le choix commun de Juninho et Jean-Michel Aulas. Après quelques mois, Lyon a réussi un premier challenge, à savoir sortir de sa poule de Ligue des champions. Mais en Ligue 1, cela ne va pas réellement mieux pour l’OL, même si Rudi Garcia peut rappeler qu’il a perdu deux joueurs majeurs, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaide.

Rudi Garcia sauvé par un miracle ?

Mais quoi qu’il en soit, on ne pardonne rien à l’ancien technicien de Lille, la Roma et Marseille. Et pour Bertrand Latour, il est clair que l’avenir lyonnais de Rudi Garcia est très sombre. « Garcia n’est jamais responsable de rien, sauf quand la victoire est là. Ça l’arrange bien. Pour battre des équipes plus faibles que l’OL, son Lyon est là. Mais dans les confrontations face aux équipes du même calibre, ce n’est pas pareil. Contre Leipzig, c’était le miracle, il a perdu contre l’OM, le LOSC ou le Zénith Saint-Pétersbourg. Je ne vois aucun progrès dans le jeu de son équipe. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est quand même à mettre à son actif. Mais pour le reste, il n’y a pas grand-chose de positif. La C1, c’est un cache-misère. Et il y a très peu de chances pour que Lyon sorte la Juventus au prochain tour. Si la situation ne s’améliore pas en L1, il sera en danger et potentiellement viré avant la fin de la saison. Cette saison ne ressemble en rien à ce qu’est l’OL, donc Garcia est en sursis », prévient le journaliste de la chaîne L’Equipe pas loin de penser que le coach de Lyon n’ira pas au-delà de la saison 2019-2020 sur le banc du club de Jean-Michel Aulas.