OL : Rudi Garcia, un autre joueur veut le garder à Lyon

Après Léo Dubois, un deuxième joueur se félicite des méthodes de travail de Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur de l'OL arrive pourtant en fin de contrat.

Souvent considéré comme un suppôt de Satan, ou presque depuis qu’il est passé de l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat avec l’OL, le technicien français ne se pose pas trop de questions, même si les dernières tendances sont plutôt à un départ en fin de Championnat, même si le club de Jean-Michel Aulas finit champion de France, moins d’un an après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions. Si pour l’instant, du côté du vestiaire lyonnais, on ne s’exprimait pas sur le cas Rudi Garcia, ces derniers jours, des footballeurs de l’OL sortent de leur mutisme. Léo Dubois a été le premier à le faire, le latéral expliquant qu’il souhaitait une prolongation de Garcia. Et à quelques heures du match OM-Lyon, c’est un autre défenseur, Marcelo, qui lui aussi estime que le technicien actuel est l’homme idoine.

Dans un entretien accordé au Progrès, le joueur brésilien avoue se régaler de la manière dont Garcia travaille. « On a trouvé l’équilibre de groupe sur le terrain. On a un coach qui donne beaucoup d’options, de solutions. Et aussi, il connaît l’aspect mental des joueurs. Il sait comment parler aux joueurs. Il ne peut pas parler de la même manière avec Rayan Cherki, qu’avec moi. Il demande tout le temps des choses, il insiste beaucoup sur l’organisation, il répète. Il insiste sur le marquage primitif, cette manière que doit avoir un défenseur de récupérer vite le ballon. C’est l’évolution du foot. Je ne connaissais pas ça. A 33 ans, j’ai appris ça. C’est un très bon coach », explique Marcelo, qui étant lui aussi en fin de contrat n’a strictement aucun intérêt personnel à plaider la cause de Rudi Garcia.