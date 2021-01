OL : Rudi Garcia rigole presque du mercato

Dans : OL.

Leader de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevra le RC Lens pour la reprise de la saison. Pour Rudi Garcia, le marché hivernal des transferts est tout sauf un problème pour l'OL.

L’OL a passé une trêve hivernale tranquille puisque c’est installé dans le fauteuil de leader de la L1 que l’équipe de Rudi Garcia a vécu ces courtes vacances. Mais l’heure de la reprise a déjà sonné, et c’est Lens qui se profile sur la route lyonnaise. Un match qui intervient au tout début du mercato, une période toujours très compliquée pour les clubs. Mais, à l’entame de ce mois de mercato, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais semble totalement zen. Le coach du club rhodanien a obtenu la certitude que son groupe, qui fonctionne bien, ne sera pas largement revu. Une stabilité dont Rudi Garcia se réjouit ouvertement.

Memphis Depay ne quittera pas Lyon en janvier

Présent ce lundi en conférence de presse, le technicien de l’Olympique Lyonnais a affiché sa tranquillité. « On aborde sereinement le mercato d’hiver. On est tous sur la même longueur d’ondes au club. On a tous envie de garder l’effectif dans son ensemble. Ceux qui ne sont vraiment pas dans le groupe comme Camilo, Ozkaçar, c’est bien d'avoir du temps de jeu ailleurs. Pour le reste, c’est bien de conserver cet effectif car on travaille bien. Jean Lucas devrait être prêté, il doit trouver une équipe qui croit en lui et qui le fasse jouer. En France, ce serait bien mais un très bon club en Europe serait bien aussi. Juninho travaille sur ce sujet. Je suis assez confiant pour ce mercato. Concernant Memphis, je ne pense pas qu’on le perde. Je suis assez serein. Il y a des contrats donc il n’y a pas de souci particulier », a confié Rudi Garcia à 48h de la reprise du Championnat de Ligue 1.