OL : Rudi Garcia refuse toute offre venue d'Aulas

Dans : OL.

Faute de proposition, Rudi Garcia a décidé de stopper les frais avec l’Olympique Lyonnais.

Le technicien lyonnais, qui n’a pas réussi à qualifier le club rhodanien en Ligue des Champions pendant deux années consécutives, n’a pour le moment reçu aucune offre de la part de Jean-Michel Aulas. Les deux hommes devaient se voir pour évoquer un avenir en fonction du classement final. Mais ce ne sera pas la peine, si ce n’est pour régler les détails de son départ. « C’était mon dernier match ce soir. J’aurai aimé laisser le club en Ligue des Champions. Si l'OL n'a rien à me proposer, tant mieux, si le club a malgré tout quelque chose à me proposer, je déclinerai poliment », a fait savoir un Rudi Garcia qui n’a jamais réussi à s’imposer totalement à ce poste, et ce depuis son arrivée en provenance de l’OM.

Les supporters n’ont pas été convaincus, mais il avait toujours le soutien de ses dirigeants ces dernières semaines, même si la fin de la collaboration ne faisait guère de doute. Au soir de la 38e journée, et après une défaite embarrassante alors qu’un succès face à Nice aurait ramené l’OL en Ligue des Champions, le couperet est en tout cas tombé. Charge à Juninho, qui était celui qui avait décidé de faire confiance à Rudi Garcia, et à Jean-Michel Aulas, de trouver le technicien qui saura relancer la formation lyonnaise, qui devra se contenter de l’Europa League pour la saison prochaine.