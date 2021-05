OL : Rudi Garcia proche de l'humiliation

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais et Rudi Garcia jouent une finale dimanche soir en Ligue 1. L'entraîneur de l'OL sait que son bilan personnel peut tourner à la catastrophe.

Après la déconvenue de dimanche dernier contre le LOSC, l’Olympique Lyonnais n’a pas le choix, il faut s’imposer contre Monaco au Stade Louis II pour espérer finir sur le podium en Ligue 1. L’OL a pour ambition de jouer la prochaine Ligue des champions et pour cela, seule une victoire contre l’ASM lui permettra de continuer à rêver en cette fin de championnat. Si Lyon joue gros, il est clair que Rudi Garcia a lui aussi une énorme pression sur les épaules. A l’évidence, l’actuel entraîneur de l’OL ne sera pas prolongé, mais s’il quitte le club de Jean-Michel Aulas sans un ticket pour la C1, alors son bilan personnel sera désastreux. Pour Geoffroy Garétier, les chiffres sont là, Rudi Garcia est en passe de confirmer une sale statistique.

Alors, à la veille du match Monaco-Lyon, le journaliste du Canal Football Club rappelle le bilan de Rudi Garcia et ce n’est pas glorieux. « Jean-Michel Aulas a beau dire que les fondamentaux sont sains, ce qui est vrai, ce serait un échec sur tous les plans de rater deux fois de suite la Ligue des champions surtout dans ce contexte si difficile. Lyon joue gros, mais Rudi Garcia joue encore plus gros, parce que son prestige personnel d’entraîneur est en jeu. Si l’Olympique Lyonnais ne termine pas sur le podium, cela fera la sixième saison consécutive en Ligue 1 que Garcia ratera les trois premières places, cela a été le cas avec Lille la dernière saison, les trois avec l’Olympique de Marseille et donc deux avec Lyon. Lui aussi, il a une pression considérable », explique Geoffroy Garétier, qui ne voit aucune circonstance atténuante pour Rudi Garcia si l'OL se crashe douloureusement cette saison en Ligue 1.