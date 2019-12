Lyon : Rudi Garcia lance la remontada 2020 !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a fini sur un nul samedi soir à Reims (1-1). Et désormais l'OL pointe à sept points du podium et même dix puisque Rennes compte un match en moins. Rudi Garcia reste zen.

A titre personnel, Rudi Garcia a vécu une année 2019 compliquée, puisque son passage de l’OM à l’OL ne s’est pas réellement fait dans la douceur. Alors, au moment d’évoquer la performance de Lyon, l’entraîneur du club rhodanien a reconnu qu’il n’était pas malheureux d’en finir avec cette année, mais qu’il croyait encore en les chances de Lyon de décrocher une place dans le trio de tête. Pour Rudi Garcia, il est cependant très clair que l’OL n’a plus le droit de traîner en route comme cela a été le cas en cette première moitié de saison.

« On a eu des situations pour gagner ce match. On n’a malheureusement pas converti ce penalty. Il est temps que 2019 se finisse. Cette année n’a pas été facile. Les joueurs doivent se reposer. Il faudra prendre un maximum de points pour recoller et être là où on veut être… Dembélé a été bien dans le jeu, il a pesé sur la défense. Il est un peu moins en réussite en ce moment… On a un bon bilan en Coupe mais on n’est pas où il faut en championnat. Ce soir, on a au moins su ne pas perdre un match qu’on avait en mains. On est loin au classement, il ne faudra plus perdre de point. Ce n’est pas une remontada impossible », a confié, sur OL-TV, un Rudi Garcia toujours aussi déterminé malgré l’adversité.