OL : Rudi Garcia la nouvelle star de Lyon !

Dans : OL.

Moqué et critiqué, Rudi Garcia dirigera l'OL en demi-finale de la Ligue des champions deux ans après voir mené l'OM en finale de l'Europa League.

Parti avec du goudron et des plumes de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a eu droit à un comité d’accueil encore plus musclé quand il a remplacé Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Et tandis que les fans de l’OL et de l’OM se sont unifiés, pour une fois, afin de dénigrer le technicien français, traité de clown, Rudi Garcia a emmené Lyon en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Ligue des champions…pour l’instant. Si la 7e place du club de Jean-Michel Aulas a fait rire les détracteurs de Garcia, alors que la saison ne s’est pas finie, les critiques ont tout de même baissé d’un ton au moment où l’entraîneur de Lyon s’est offert le scalp de Maurizio Sarri et surtout de Pep Guardiola. Car sur le plan tactique, Rudi Garcia a été à la hauteur.

En Italie, on n’est d’ailleurs pas étonné que l’Olympique Lyonnais version Rudi Garcia soit aussi brillant en Ligue des champions. « Il a appris de ses défaites en Europe (...) Il a eu une approche humble du match et il a gagné. Il a eu tout juste, changements compris. On ne marque pas 3 buts par hasard. Il a battu Pep Guardiola », explique ainsi ce lundi la Gazzetta dello Sport. Tandis que Luigi Garlando, une des stars de la presse italienne estime, dans L'Equipe, que Rudi Garcia progresse toujours : « L’OL a fait deux grands matches par rapport à ses moyens et quoi qu’en dise Raymond Domenech, Rudi Garcia n’aurait pas battu City s’il n’avait pas appris l’organisation défensive durant ses années à la Roma 2013-2016. »