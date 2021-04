OL : Rudi Garcia est touché, mais pas coulé

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'est plus sur le podium de la Ligue 1, et Rudi Garcia est conscient que le nul à Lens coûte cher. Mais le coach de l'OL n'abdique pas.

Après les victoires de Lille et Monaco, Lyon était sous pression au moment de défier Lens samedi soir à Bollaert. Et si l’OL a eu de nombreuses occasions, sa fébrilité offensive lui a coûté la victoire, Memphis Depay et ses coéquipiers étant contraints de se contenter d’un nul (1-1) qui ne fait pas leurs affaires. Au classement, l’Olympique Lyonnais est en effet quatrième et la pression est désormais énorme sur le club de Jean-Michel Aulas, qui a longtemps rêvé du titre de Champion de France. Mais pour Rudi Garcia, si évidemment l’OL est le grand loser de cette journée de championnat, le calendrier fait que le club rhodanien a toujours son destin entre les mains. En effet, Lyon rencontrera Lille et Monaco, deux concurrents directs au podium d'ici la fin de saison.

Lyon mise tout sur les matchs contre Lille et Monaco

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais reste donc zen malgré les critiques qui commencent à lui tomber dessus compte tenu du gros passage à vide de son équipe. « On est certainement les perdants de ce week-end, donc faisons en sorte d'être les gagnants sur les sept prochains week-ends. On est tombés du podium, on va être chasseur face aux trois autres équipes devant et heureusement on va en affronter deux (Lille et Monaco). Mais on fait une mauvaise opération. Quand on est quatrièmes, on va garder l'humilité de ne pas parler de titre. Faisons en sorte quand les confrontations directes contre Lille et Monaco vont arriver d'être en mesure de se rapprocher ou de les dépasser… », a prévenu Rudi Garcia, qui ne veut pas céder au pessimisme ambiant qui entoure désormais l'OL.