OL : Rudi Garcia en surprise du chef, c'est possible !

Dans : OL, Ligue 1.

Attendu au tournant dans le dossier de son futur entraineur, l’Olympique Lyonnais a pris tout le monde de court en confirmant Gérald Baticle dans les fonctions de numéro 1, pour au moins les prochaines semaines.

Juninho attend clairement de lui qu’il redresse l’équipe, et il y a donc de fortes chances que l’ancien buteur dirige l’OL dans les matchs à venir. La prise de parole de ce mardi laisse toutefois toutes les options ouvertes. Cela donne en tout cas du temps aux dirigeants pour trouver le bon entraineur, si le besoin s’en fait toujours sentir. Laurent Blanc est le grand favori pour ce poste, mais d’autres noms sont cités.

Et c’est notamment le cas de Rudi Garcia, passé par Lille et récemment Marseille, où il a laissé une très mauvaise image. Pas dérangeant pour l’OL, puisque selon Le10 Sport assure que le technicien fait partie des plans B du club rhodanien, à l’image de Jocelyn Gourvennec par exemple. En tout cas, la présence de Rudi Garcia dans ce ballotage en surprend plus d’un, l’entraineur viré par Marseille en fin de saison dernière ayant beaucoup déçu, par son jeu, son comportement et ses choix sur le marché des transferts, lors de la fin de son aventure marseillaise.