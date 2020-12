OL : Rudi Garcia démission, il en rigole presque

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est soumis à de vives critiques depuis qu'il a rejoint le club rhodanien. Mais Rudi Garcia est étanche aux attaques et il gère cela sereinement.

Depuis qu’il a remplacé Sylvinho sur le banc de l’OL à l’automne 2019, Rudi Garcia a pris cher, l’entraîneur français focalisant contre lui toutes les critiques des supporters lyonnais, furieux de voir un ancien coach de l’OM débarquer à Lyon, et des fans de Marseille qui estiment eux que Garcia a plombé leur club préféré. Mais faisant fi des critiques, le technicien de l’OL a tout de même permis au club de Jean-Michel Aulas de réussir un énorme parcours en Ligue des champions, et cette saison il a ramené Lyon dans les hauteurs du classement de Ligue 1. Forcément, les critiques rappellent que l’Olympique Lyonnais version Garcia ne joue pas l’Europe et que son effectif est énorme.

Loin de la rage des réseaux sociaux, et imperméable aux attaques de certains journalistes, Rudi Garcia trace sa route en connaissant la réalité de ce métier et sans s’énerver, à l’inverse d’un Bruno Genesio qui avait fini par disjoncter face au harcèlement de certains rageux. Dans Le Progrès, l’actuel entraîneur de l’OL confirme qu’il gère sereinement cet aspect du métier, même si forcément il souhaite que cela se calme un jour. « Quand j’arrive dans un club, je fais comme si j’allais y rester toute ma vie (...) C’est toujours mieux d’être apprécié. Je n’ai pas de revanche à prendre, j’avance (...) Tuchel et Villas-Boas ont l’air bougon ? Et moi, j’ai l’air triste en ce moment ? », a expliqué Rudi Garcia dans les colonnes du quotidien régional. Nul doute qu’une nouvelle victoire de l’Olympique Lyonnais dimanche à Metz serait encore une formidable occasion d’être heureux pour le coach de l’OL.