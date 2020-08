OL : Rudi Garcia critiqué, une légende de l'ASSE balance !

Dans : OL.

Rudi Garcia a beau avoir mené l'Olympique Lyonnais en 1/2 finale de la Ligue des champions. Les mêmes rageux tapent toujours sur le coach de l'OL.

Le club de Jean-Michel Aulas a fait un énorme parcours en Ligue des champions, et la qualification pour le dernier carré du Final 8 ne doit rien à personne. Après avoir éliminé la Juventus en deux temps, l’Olympique Lyonnais a réussi à faire plier Manchester City, Rudi Garcia infligeant une cruelle désillusion à Pep Guardiola. Et face au Bayern Munich, l’OL n’a pas été ridicule, Lyon étant même dominateur en première période avant de craquer. Mais il n’empêche, Rudi Garcia est toujours critiqué, cette fois c’est pour son utilisation des jeunes joueurs lyonnais. De quoi agacer…Jean-Michel Larqué. Pour l’ancien capitaine de l’AS Saint-Etienne, il est clair que le coach de l’OL porte toujours l’étiquette d’ancien entraîneur de l’OM et que du côté de la capitale des Gaules cela justifie qu’on puisse critiquer sans limite Rudi Garcia.

« La question c'est de savoir si Rudi Garcia sera toujours le mal-aimé à Lyon quoi qu'il fasse ? J’ai vu dans quel état il a pris ce groupe, puisque j'ai assisté au dernier match de Sylvinho, c'était le derby. Et cette équipe lyonnaise était complètement à la rue, à la dérive totale. Je n'avais rien compris, il n'y avait pas de projet de jeu. Rudi Garcia a mis du temps pour redresser cette équipe et c’est vrai que cette septième place en Ligue 1 est une tâche indélébile. Mais il faut quand même remarquer qu’il a fait de bonnes choses après le confinement, sans tomber dans l’exagération. Mais la première remarque quand il va sur OL-TV, c’est une question sur les jeunes. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu’il a la rage. Quoi qu’il fasse, j’ai malheureusement l’impression que Rudi Garcia est estampillé OM et donc adversaire de l’OL, et quoi qu'il fasse et dire qu’il sera donc toujours mal-aimé. J’espère le contraire pour lui, car j'aime bien Rudi », a confié, sur RMC, Jean-Michel Larqué. Un ancien des Verts qui apprécie Rudi Garcia, il n’est pas certain que cela plaide pour ce dernier.