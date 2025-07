OL ‍: Ruben Kluivert à Lyon pour un prix record

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca a une bonne raison d’être heureux ce jeudi puisque l’arrivée de Ruben Kluivert à l’OL est actée. Le défenseur néerlandais de Casa Pia va s’engager dans les heures à venir en faveur du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais tient sa deuxième recrue de l’été. Après l’ailier portugais Afonso Moreira, c’est le défenseur néerlandais Ruben Kluivert qui va poser ses valises dans la capitale des Gaules. Selon les informations du Telegraaf, un accord total a été trouvé entre l’OL et le club portugais de Casa Pia pour le transfert du défenseur central de 24 ans. Le média néerlandais explique que l’Olympique Lyonnais va payer 3,5 millions d’euros pour s’offrir Ruben Kluivert, ce qui va représenter la plus grosse vente de l’histoire du club de Casa Pia. Le Telegraaf précise que Ruben Kluivert est déjà à Lyon, où il passera sa visite médicale ce jeudi avant de parapher son contrat jusqu’en 2030. Un renfort souhaité par Paulo Fonseca, plutôt enthousiaste au moment d’évoquer le mercato lyonnais mercredi malgré les moyens limités dont l’OL dispose.

La plus grosse vente de l'histoire de Casa Pia

« Je suis très motivé pour reconstruire une équipe pratiquement de zéro, avec 4-5 joueurs de l'année dernière. C'est une nouvelle période, un autre projet. Mais nous sommes à Lyon, nous devons avoir de l'ambition. Toutes les lignes sont à renforcer et nous avons des cibles, si ces joueurs viennent, je crois que nous ferons une bonne équipe » a notamment analysé Paulo Fonseca après le match nul (0-0) contre Molenbeek ce mercredi. Avec Ruben Kluivert en plus de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, le secteur de la défense centrale devrait être suffisamment fourni à l’OL. A ce poste, il est en revanche probable que Duje Caleta-Car s’en aille d’ici la fin du mercato et il sera intéressant de voir si Lyon compensera le potentiel départ de l’international croate alors qu’il est bon de rappeler que Paulo Fonseca devra jongler entre la Ligue 1 et l’Europa League la saison prochaine.